Torino | Juric | 'Squadra incompleta Il video della lite? Bellissimo! Sono contento che Vagnati abbia reagito'

"Difficile stabilire gli obiettivi, abbiamo perso 8 giocatori importanti"- Ivanaspetta altri rinforzi. Alla vigilia del debutto in campionato contro il Monza, il tecnico delnon ci gira troppo attorno e spera in un'ulteriore mano dal mercato. "Veniamo ..."E' una grande persona, ha ancora tanto da dare come giocatore e al Toro ha dato tanto: aveva bisogno di prendere altre strade, è rispettabile come scelta": il tecnico del, Ivan, torna sulla separazione tra i granata e Andrea Belotti, con l'ex capitano che non ha ancora trovato una sistemazione definitiva. . 12 agosto 2022"Difficile stabilire gli obiettivi, abbiamo perso 8 giocatori importanti" TORINO (ITALPRESS) - Ivan Juric aspetta altri rinforzi. Alla vigilia del debutto in campionato contro il Monza, il tecnico ..."Abbiamo fatto un ritiro brutto e con pochi giocatori, non era facile lavorare: siamo rimasti concentrati sul lavoro sperando che la squadra si completasse e con l'obiettivo di prepararci bene per il ...