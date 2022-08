Salman Rushdie, il momento dell’aggressione a New York -Video (Di venerdì 12 agosto 2022) (Adnkronos) – Lo scrittore Salman Rushdie, vittima di minacce di morte a causa dei suoi scritti, è stato attaccato sul palco durante un evento letterario alla Chautauqua Institution, di Chautauqua, nello stato di New York. In un Video postato sui social si vede il momento in cui un uomo è salito sul palco e ha iniziato a colpirlo. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di venerdì 12 agosto 2022) (Adnkronos) – Lo scrittore, vittima di minacce di morte a causa dei suoi scritti, è stato attaccato sul palco durante un evento letterario alla Chautauqua Institution, di Chautauqua, nello stato di New. In unpostato sui social si vede ilin cui un uomo è salito sul palco e ha iniziato a colpirlo. L'articolo proviene da Italia Sera.

