Roma, 3 turisti derubati geolocalizzano la refurtiva: «È in un campo nomadi, ma la polizia non può entrare» (Di venerdì 12 agosto 2022) Mai lasciare oggetti di valore in macchina: un mantra che si sta rivelando ottimo consigliere. Soprattutto nella Capitale. Dopo la storia di Luca Ioli, che ha raccontato di come ha visto gli agenti della polizia non poter perquisire il campo rom dove si trovava l'Apple Watch e altre cose che gli avevano rubato nella sua auto parcheggiata, è successa la stessa cosa a 3 turisti americani. Siamo a Roma, di nuovo. Parcheggiano alle 9:00 del mattino l'auto sul lungotevere dei Cenci per poi visitare la città a piedi. Tornano alle 12:00, ma si trovano di fronte alla loro macchina con i finestrini distrutti. Una Toyota, riferiscono, completamente svuotata. Dentro c'erano 3 zaini, 2 Macbook, alcune borse e dei documenti. Poi stessa scena di Luca: attivano la geolocalizzazione dei pc e scoprono che la ...

