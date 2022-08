Presidenzialismo, prof Villone a iNews24: “Se approvato, non è scontato che Mattarella si dimetta, sarebbe una sua scelta” (Di venerdì 12 agosto 2022) “Ogni riforma istituzionale deve essere adatta al momento storico e al Paese che lo applica. Il Presidenzialismo non è la scelta migliore per l’Italia”. Ad iNews24, Massimo Villone, costituzionalista, professore emerito di Diritto Costituzionale dell’Università degli Studi di Napoli Federico II e senatore dell’area di centrosinistra dal 2004 al 2008, spiega che il Presidenzialismo non sarebbe L'articolo proviene da iNews24.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 12 agosto 2022) “Ogni riforma istituzionale deve essere adatta al momento storico e al Paese che lo applica. Ilnon è lamigliore per l’Italia”. Ad, Massimo, costituzionalista,essore emerito di Diritto Costituzionale dell’Università degli Studi di Napoli Federico II e senatore dell’area di centrosinistra dal 2004 al 2008, spiega che ilnonL'articolo proviene da.it.

