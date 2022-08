Ponte Morandi, zero vigilanza dal Mit. I "non ricordo" di Delrio e Lupi (Di venerdì 12 agosto 2022) Sono passati quattro anni ormai dalla tragedia del Ponte Morandi, costata la vita a 43 persone a Genova in quel drammatico 14 agosto 2018. Sulla vicenda emergono dei fatti inediti, relativi agli interrogatori fatti a quasi tutti gli ex ministri dei Trasporti che si sono succeduti negli anni nei vari governi. Se è vero, come sostengono i pm, - si legge sul Fatto Quotidiano - che per decenni sono stati falsificati sistematicamente i report su viadotti e gallerie controllati da Autostrade per l’Italia, come è possibile che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti non si sia mai accorto di nulla? La Procura di Genova, che indaga sul crollo del Ponte Morandi, lo ha chiesto agli ex ministri in carica dal 2007 (anno di stipula della convenzione): Antonio Di Pietro, Maurizio Lupi e Graziano ... Leggi su affaritaliani (Di venerdì 12 agosto 2022) Sono passati quattro anni ormai dalla tragedia del, costata la vita a 43 persone a Genova in quel drammatico 14 agosto 2018. Sulla vicenda emergono dei fatti inediti, relativi agli interrogatori fatti a quasi tutti gli ex ministri dei Trasporti che si sono succeduti negli anni nei vari governi. Se è vero, come sostengono i pm, - si legge sul Fatto Quotidiano - che per decenni sono stati falsificati sistematicamente i report su viadotti e gallerie controllati da Autostrade per l’Italia, come è possibile che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti non si sia mai accorto di nulla? La Procura di Genova, che indaga sul crollo del, lo ha chiesto agli ex ministri in carica dal 2007 (anno di stipula della convenzione): Antonio Di Pietro, Maurizioe Graziano ...

