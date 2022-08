Occhiali da sole, ecco i più amati dalle vip: da Emma a Giulia Salemi (Di venerdì 12 agosto 2022) Ogni estate porta con sé la sua ventata di mode e tendenze. Sotto al solleone, oltre alle novità in fatto di costumi da bagno, è impossibile non notare quelle che riguardano gli Occhiali da sole. Imprescindibili durante le giornate luminosissime che regala la bella stagione, sono uno degli accessori più desiderati. Sfoggiarli è un obbligo davanti al quale le vip non si tirano certo indietro. Ispirazione Y2K nel ritorno delle mascherine Giulia Provvedi con la mascherina ExcapeLa moda è fatta di corsi e ricorsi e prima o poi era inevitabile che sarebbe tornato in voga anche lo stile del primo decennio del millennio. Oltre agli slip a vista e pantaloni a vita bassa, anche gli Occhiali da sole subiscono il fascino degli Y2K. Lo dimostra la mascherina Versace che Ilary Blasi ha indossato a Zanzibar ... Leggi su lookdavip.tgcom24 (Di venerdì 12 agosto 2022) Ogni estate porta con sé la sua ventata di mode e tendenze. Sotto al solleone, oltre alle novità in fatto di costumi da bagno, è impossibile non notare quelle che riguardano glida. Imprescindibili durante le giornate luminosissime che regala la bella stagione, sono uno degli accessori più desiderati. Sfoggiarli è un obbligo davanti al quale le vip non si tirano certo indietro. Ispirazione Y2K nel ritorno delle mascherineProvvedi con la mascherina ExcapeLa moda è fatta di corsi e ricorsi e prima o poi era inevitabile che sarebbe tornato in voga anche lo stile del primo decennio del millennio. Oltre agli slip a vista e pantaloni a vita bassa, anche glidasubiscono il fascino degli Y2K. Lo dimostra la mascherina Versace che Ilary Blasi ha indossato a Zanzibar ...

