Non ho mai... 3, la recensione: la vera sfida di Devi è piacere a se stessa (Di venerdì 12 agosto 2022) La recensione di Non ho mai...3: tornano le avventure dell'impacciata nerd Devi Vishwakumar narrate da John McEnroe per una terza stagione che si concentra sulle relazioni sentimentali e la difficoltà di confrontarsi con se stessi. C'è chi dice che la prima regola per una relazione sana, equilibrata, con un altra persona sia accettare se stessi e perché no, piacersi nonostante tutto. È questa una delle più grandi lezioni che ripasseremo o apprenderemo con la recensione di Non ho mai...3, terzo capitolo delle avventure, esilaranti e impacciate, della giovane Devi Vishwakumar (Maitreyi Ramakrishnan), su Netflix dal 12 agosto. Le vicende della sedicenne di origine indiana, quasi sempre orgogliosamente nerd, tornano ad essere narrate dal piglio ironico e satirico del tennista John McEnroe, questa volta per un penultimo anno ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 12 agosto 2022) Ladi Non ho mai...3: tornano le avventure dell'impacciata nerdVishwakumar narrate da John McEnroe per una terza stagione che si concentra sulle relazioni sentimentali e la difficoltà di confrontarsi con se stessi. C'è chi dice che la prima regola per una relazione sana, equilibrata, con un altra persona sia accettare se stessi e perché no, piacersi nonostante tutto. È questa una delle più grandi lezioni che ripasseremo o apprenderemo con ladi Non ho mai...3, terzo capitolo delle avventure, esilaranti e impacciate, della giovaneVishwakumar (Maitreyi Ramakrishnan), su Netflix dal 12 agosto. Le vicende della sedicenne di origine indiana, quasi sempre orgogliosamente nerd, tornano ad essere narrate dal piglio ironico e satirico del tennista John McEnroe, questa volta per un penultimo anno ...

ItaliaViva : #Letta, forse spinto da rancori personali, ha fatto una frittata tenendo insieme #Fratoianni, che non ha mai votato… - sbonaccini : Gente che ci spiega che l’Emilia-Romagna non può essere mai presa a riferimento. Come che vincere e convincere sia… - CarloCalenda : Giocate con le parole ma poi siete tutti insieme a sfilare contro le infrastrutture e i rigassificatori. Siete l’It… - eribertovermi : @laterizio98 un bel ciuccia puttà non gli fu mai scritto cit. ???????? - RomanoMister : @ADeLaurentiis Mai letto di tanto pessimismo, la domanda però è. Ma tifate Napoli o si è solo anti ADL ? Menomale c… -