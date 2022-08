No, Giovanni Toti non ha posato davanti a un autobus con su scritto «Qui non c’è posto per i novax» (Di venerdì 12 agosto 2022) Le bufale sono così: vengono pubblicate e poi smentite, ma dopo un po’ tornano di nuovo in auge e vengono condivise lo stesso. Nonostante l’etichetta di fake news. Accade spesso ed è successo anche nei giorni scorsi quando sui social è stata nuovamente postata un’immagine che immortala il Presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, in posa davanti a un autobus che riporta, nella sua parte posteriore, la scritta: «Qui non posto per i novax». Ovviamente, si tratta di uno scatto mai avvenuto. Un’alterazione grafica, fatta anche male. Ma, nonostante queste evidenze, c’è chi ci ha creduto. LEGGI ANCHE > La bufala dell’assessore leghista che parla del «mare dell’Umbria» Partiamo dall’immagine. Nella foto modificata, si vede Giovanni Toti in posa ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 12 agosto 2022) Le bufale sono così: vengono pubblicate e poi smentite, ma dopo un po’ tornano di nuovo in auge e vengono condivise lo stesso. Nonostante l’etichetta di fake news. Accade spesso ed è successo anche nei giorni scorsi quando sui social è stata nuovamente postata un’immagine che immortala il Presidente della Regione Liguria,, in posaa unche riporta, nella sua parte posteriore, la scritta: «Qui nonper i». Ovviamente, si tratta di uno scatto mai avvenuto. Un’alterazione grafica, fatta anche male. Ma, nonostante queste evidenze, c’è chi ci ha creduto. LEGGI ANCHE > La bufala dell’assessore leghista che parla del «mare dell’Umbria» Partiamo dall’immagine. Nella foto modificata, si vedein posa ...

