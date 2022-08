Nasce il “Laboratorio civico per il monitoraggio delle acque del Lazio” di Legambiente (Di venerdì 12 agosto 2022) Roma – Sono stati presentati oggi, 12 agosto 2022 gli strumenti che danno vita al nuovo “Laboratorio civico per il monitoraggio delle acque del Lazio” di Legambiente, inaugurati, durante la conferenza stampa finale di Goletta Verde 2022, alla presenza di Stefano Ciafani presidente nazionale dell’associazione, Giorgio Zampetti direttore generale, Nunzio Cirino amministratore nazionale, Serena Carpentieri vicedirettrice, Andrea Minutolo responsabile scientifico, Roberto Scacchi presidente regionale, insieme a volontari e tecnici dell’associazione. “Da oggi nel Lazio esiste un nuovo strumento di contrasto all’inquinamento delle acque, si tratta del nostro Laboratorio per analisi delle ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 12 agosto 2022) Roma – Sono stati presentati oggi, 12 agosto 2022 gli strumenti che danno vita al nuovo “per ildel” di, inaugurati, durante la conferenza stampa finale di Goletta Verde 2022, alla presenza di Stefano Ciafani presidente nazionale dell’associazione, Giorgio Zampetti direttore generale, Nunzio Cirino amministratore nazionale, Serena Carpentieri vicedirettrice, Andrea Minutolo responsabile scientifico, Roberto Scacchi presidente regionale, insieme a volontari e tecnici dell’associazione. “Da oggi nelesiste un nuovo strumento di contrasto all’inquinamento, si tratta del nostroper analisi...

ilfaroonline : Nasce il “Laboratorio civico per il monitoraggio delle acque del Lazio” di Legambiente - Gazzettadiroma : RT @Gazzettadiroma: Presentati oggi gli strumenti che danno vita al nuovo LABORATORIO CIVICO PER IL MONITORAGGIO DELLE ACQUE DEL LAZIO di L… - Gazzettadiroma : Presentati oggi gli strumenti che danno vita al nuovo LABORATORIO CIVICO PER IL MONITORAGGIO DELLE ACQUE DEL LAZIO… - lacittanews : Non nasce sotto le guglie del 'Dom de Milan', ma a 800 chilometri di distanza, nel laboratorio della panetteria-pas… - AGR_web : Legambiente, nasce il Laboratorio Civico per il Monitoraggio delle acque del Lazio Sono stati presenta ...… -