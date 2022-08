DPCgov : ???? #allertaGIALLA meteo-idro, domenica #7agosto, in sette regioni ????? Ancora piogge e temporali al Nord e sulla T… - DANI56 : RT @amtoscana: Previsioni meteo Toscana - 12/08/2022 09:00 - LAMMA - - amtoscana : Previsioni meteo Toscana - 12/08/2022 09:00 - LAMMA - - SienaFree : Le previsioni del tempo per Siena e provincia e tutta la Toscana di venerdì 12 agosto - venti4ore : Meteo Toscana le previsioni del Lamma fino a Ferragosto -

Firenze Post

... Valle d'Aosta e Lombardia; qualche nuvola potrebbe solcare i cieli di Liguria,e Triveneto mentre sul resto dell'Italia splenderà il sole: condizioniideali per festeggiare su due ...Nella giornata di domani si avvicinerà al Nord - Est, portando un peggioramentonel corso del ... con fenomeni anche molto intensi specie su Marche e. Nel corso della giornata di sabato ... Meteo Toscana: le previsioni del Lamma fino a Ferragosto Venerdì 12. Al Nord: tempo instabile al Nord-Est, entro sera anche altrove. Al Centro: temporali su Lazio, Abruzzo, in serata/nottata pure in Toscana. Al Sud: giornata di temporali e grandinate a ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...