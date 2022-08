Mannarino sabato 13 agosto al Rifugio Gilberti

Leggi su udine20

(Di venerdì 12 agosto 2022) a XXVII edizione di No Borders Music Festival giunge al termine. Dopo tre fine settimana di musica dal vivo sui Laghi di Fusine, con un pubblico complessivo di oltre 18mila spettatori, Alessandro Mannarino chiuderà la rassegna della musica senza confini, esibendosi sabato 13ad alta quota, presso il Rifugio. Il cantautore romano, considerato uno dei migliori artisti italiani contemporanei, erede della grande tradizione di cantautori come Paolo Conte e Fabrizio De André, dopo il concerto sold out del 30 luglio sui Laghi di Fusine, concederà un bis per un pubblico di 500 persone in una location unica, nell’area del Monte Canin, al confine con la Slovenia, raggiungibile solamente tramite la cabinovia o a piedi lungo il sentiero che collega Sella Nevea al rifugio. Una sorta di saluto e ringraziamento alle ...