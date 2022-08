Maltempo, piogge e temporali: allerta gialla in 10 regioni (Di venerdì 12 agosto 2022) (Adnkronos) – Maltempo sull’Italia con piogge e temporali, scatta l’allerta gialla per il 13 agosto in 10 regioni. Nella giornata di domani, infatti, un nucleo depressionario freddo transiterà da Nord verso Sud lungo le aree balcaniche determinando condizioni di instabilità su gran parte delle nostre regioni centrali peninsulari e al Sud, con rovesci e temporali sparsi, localmente di forte intensità, specie sulle zone interne e montuose. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. I fenomeni meteo, impattando ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 12 agosto 2022) (Adnkronos) –sull’Italia con, scatta l’per il 13 agosto in 10. Nella giornata di domani, infatti, un nucleo depressionario freddo transiterà da Nord verso Sud lungo le aree balcaniche determinando condizioni di instabilità su gran parte delle nostrecentrali peninsulari e al Sud, con rovesci esparsi, localmente di forte intensità, specie sulle zone interne e montuose. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con lecoinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. I fenomeni meteo, impattando ...

DPCgov : ???? #allertaGIALLA meteo-idro, giovedì #11agosto, in cinque regioni ????? Ancora piogge e temporali al Sud. Leggi l'… - DPCgov : ?? Piogge e temporali al Centro e al Sud. ???? #AllertaGIALLA, sabato #13agosto, in 10 Regioni. Leggi l'avviso di con… - vigilidelfuoco : #Maltempo, per le forti piogge una colata di fango ha invaso il Corso di Monteforte Irpino (AV): squadre… - Trmtv : Maltempo: per domani piogge e temporali al centro e al sud - telodogratis : Maltempo, piogge e temporali: allerta gialla in 10 regioni -