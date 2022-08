LIVE Nuoto | Europei 2022 in DIRETTA | E’ FESTA AZZURRA! Ceccon | Martinenghi e Panziera sul tetto d’Europa | Poggio argento

Leggi su oasport

(Di venerdì 12 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEGLIDIMEDAGLIERE GENERALE(ROMA + MONACO) 18.37: Che Milak!!! L’ungherese vince la prima semifinale dei 100 stile con 47?76, secondo posto per l’azzurro Alessandro Miressi che chiude con 47?96 e non ha destato la stessa buona ikmpressione di questa mattina, terzo il francese Grousset con 48?15 18.34: Si preannuncia grande spettacolo nelle semijfinali dei 100 stile libero. C’è Alessandro Miressi al via della prima, questi i protagonisti: Seeliger (Swe), Dean (Gbr), Gigler (Aut), Miressi (Ita), Grousset (Fra), Barna (Srb), Milak (Hun), Ostrowski (Pol) 18.32: BENEDETTA PILATO! L’azzurra vince la seconda semifinale dei 100 rana con 1’06?16, sopravanzando la irlandese McSherry con 1’06?44 e la svedese ...