LIVE Ciclismo su pista, Europei 2022 in DIRETTA: quartetto femminile d’argento! Comincia la gara a punti con Donegà (Di venerdì 12 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.37 Altro sprint vinto da Thomas che vola a 10 punti! Tre punti per Crista, Ghys e Bieler. 18.35 Il primo sprint se lo aggiudica Benjamin Thomas: cinque punti per il francese. Nessuno per Matteo Donegà. 18.33 E’ una pista da 200 metri: di conseguenza sarà più semplice guadagnare un giro che vale 20 punti. 18.31 Comincia la corsa a punti! 18.28 Arrivano in pista i protagonisti della corsa a punti: è tutto pronto a Monaco di Baviera. 18.22 Il grande favorito sarà Benjamin Thomas: il francese ha speso diverse energie nell’inseguimento a squadre, ma è in forma smagliante. 18.18 Manca solo una gara: la 40 chilometri a ... Leggi su oasport (Di venerdì 12 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.37 Altro sprint vinto da Thomas che vola a 10! Treper Crista, Ghys e Bieler. 18.35 Il primo sprint se lo aggiudica Benjamin Thomas: cinqueper il francese. Nessuno per Matteo. 18.33 E’ unada 200 metri: di conseguenza sarà più semplice guadagnare un giro che vale 20. 18.31la corsa a! 18.28 Arrivano ini protagonisti della corsa a: è tutto pronto a Monaco di Baviera. 18.22 Il grande favorito sarà Benjamin Thomas: il francese ha speso diverse energie nell’inseguimento a squadre, ma è in forma smagliante. 18.18 Manca solo una: la 40 chilometri a ...

zazoomblog : LIVE Ciclismo su pista Europei 2022 in DIRETTA: quartetto femminile d’argento! Fra poco Fidanza nello scratch -… - zazoomblog : LIVE Ciclismo su pista Europei 2022 in DIRETTA: argento per l’Italia femminile dell’inseguimento! - #Ciclismo… - zazoomblog : LIVE Ciclismo su pista Europei 2022 in DIRETTA: Team Pursuit a due volti per l’Italia finali dalle 16:30 -… - zazoomblog : LIVE Ciclismo su pista Europei 2022 in DIRETTA: super Olanda nel Team Sprint maschile adesso il Team Pursuit -… - infoitsport : LIVE Ciclismo su pista, Europei 2022 in DIRETTA -