Le terribili immagini di Stromboli devastata da fiumi di fango: “C’è gente bloccata in casa” | VIDEO (Di venerdì 12 agosto 2022) Il temporale di stanotte ha messo in ginocchio l’isola di Stromboli, nelle Eolie. Strade e case allagate, motorini sommersi dal fango. Alcuni cittadini sono stati evacuati mentre volontari della protezione civile e vigili del fuoco stanno lavorando senza sosta per liberare dal fango case e strade. E’ emergenza sulla spiaggia Lunga, dove il nubifragio ha riversato a pochi passi dal mare i rifiuti che si trovavano nella vecchia discarica. Dalla montagna, trasportati dalla pioggia incessante, sono scesi fiumi di fango e detriti che hanno invaso le stradine dell’isola e le case. Una cinquantina le persone costrette a lasciare le loro abitazioni, mentre volontari, abitanti, vigili del fuoco, carabinieri e protezione civile sono a lavoro da ore, con l’ausilio di bobcat. Non può non montare la rabbia fra gli ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 12 agosto 2022) Il temporale di stanotte ha messo in ginocchio l’isola di, nelle Eolie. Strade e case allagate, motorini sommersi dal. Alcuni cittadini sono stati evacuati mentre volontari della protezione civile e vigili del fuoco stanno lavorando senza sosta per liberare dalcase e strade. E’ emergenza sulla spiaggia Lunga, dove il nubifragio ha riversato a pochi passi dal mare i rifiuti che si trovavano nella vecchia discarica. Dalla montagna, trasportati dalla pioggia incessante, sono scesidie detriti che hanno invaso le stradine dell’isola e le case. Una cinquantina le persone costrette a lasciare le loro abitazioni, mentre volontari, abitanti, vigili del fuoco, carabinieri e protezione civile sono a lavoro da ore, con l’ausilio di bobcat. Non può non montare la rabbia fra gli ...

