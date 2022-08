Il talento di Mr. C, Nicolas Cage nel ruolo di se stesso arriva su Sky e NOW (Di venerdì 12 agosto 2022) Nicolas Cage interpreta… Nick Cage nella commedia d’azione Il talento di Mr. C, in arrivo su Sky e in streaming su NOW. Oltre all’interprete Premio Oscar, la pellicola vanta un cast variegato ricco di volti noti, tra cui Pedro Pascal, Neil Patrick Harris e Alessandra Mastronardi. Ecco quando vederlo. Sin dalla sua prima uscita, Il talento di Mr. C ha fatto parlare di sé. La pellicola, infatti, ha conquistato al suo debutto l’incredibile punteggio del 100% di apprezzamento su Rotten Tomatoes, in seguito all’anteprima mondiale al Festival South by the Southwest. Dopo alcuni lungometraggi che non sembrano aver incontrato il favore della critica, dunque, Nicolas Cage conquista il pubblico con una versione romanzata… di se stesso, Nick ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 12 agosto 2022)interpreta… Nicknella commedia d’azione Ildi Mr. C, in arrivo su Sky e in streaming su NOW. Oltre all’interprete Premio Oscar, la pellicola vanta un cast variegato ricco di volti noti, tra cui Pedro Pascal, Neil Patrick Harris e Alessandra Mastronardi. Ecco quando vederlo. Sin dalla sua prima uscita, Ildi Mr. C ha fatto parlare di sé. La pellicola, infatti, ha conquistato al suo debutto l’incredibile punteggio del 100% di apprezzamento su Rotten Tomatoes, in seguito all’anteprima mondiale al Festival South by the Southwest. Dopo alcuni lungometraggi che non sembrano aver incontrato il favore della critica, dunque,conquista il pubblico con una versione romanzata… di se, Nick ...

3cinematographe : In Il talento di Mr. C Nicolas Cage interpreta... Nicolas Cage, in un'irriverente commedia sulla vita da attore hol… - Think_movies : “Il talento di Mr. C”: lunedì 15 agosto in prima tv su Sky Cinema la commedia con Nicolas Cage… - GiornaledPuglia : Sky Cinema, in prima tv 'Il talento di Mr. C' con Nicolas Cage - _spaziotempo_ : Nicolas è un'anima pura, bella, e quando dico questo intendo dire proprio che di persone come lui, specie se famose… - llyfrausandrain : @ariespuntosia @Nicolas_Maupas @Massicaiazzo7 no e non mi interessa sono abbagliata dal talento -