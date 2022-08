Golf | ISPS Handa World Invitational 2022 | Celli e Paratore in alta classifica a metà gara

(Di venerdì 12 agosto 2022) Italia protagonista dopo i primi due giri dell’, torneo del DPTour in corso di svolgimento al Galgorm Castle GC in Irlanda del Nord. Il giovane Filippo, ancora dilettante e silver medal al recente Open Championship di Saint Andrews, è infatti terzo acon un totale di -7 alle spalle del leader Ewen Ferguson (-9) e di Borja Virto che è secondo a -8. Molto bene anche Renato: il romano classe 1996, reduce dal terzo posto in Galles di domenica, è sesto a -5 e cercherà di centrare un altro piazzamento importante nell’ottica di mantenere la carta sul tour anche per la prossima stagione. In condizioni di gioco non facili, buon secondo round anche per Guido ...

Si conferma in buona forma Renato Paratore , che parte bene con il 16° posto a - 3, colto a Galgorm Castle, là dove chiude 45° pari con il par Guido Migliozzi . +2 a Massereene per Edoardo Lipparelli ,...Il torneo su GOLFTV e su Eurosport 2 " L'Handa World Invitational sarà trasmesso da GOLFTV e da Eurosport 2. Prima giornata, giovedì 11 agosto:TV, dalle ore 14 alle ore 19; Eurosport 2, ...Scores from the European Tour ISPS Handa World Invitational presented by Modest! Golf Management on Friday -9 Ewen Ferguson (Scotland) 61 70 -8 Borja Virto (Spain) 65 67 -7 Filippo ...Home; Other News; golf; Since last year there have been two novelties of the ISPS Handa World Invitational 2022. The first: the inclusion in the European Tour, which has now becom ...