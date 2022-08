Elezioni 2022 | Calenda a Letta | “Ti sei fregato da solo” – Video

(Di venerdì 12 agosto 2022) (Adnkronos) – Caro Enrico, nessuno ti ha. Ti seida. E questo per un leader politico è molto più grave. Cortesemente chiudiamo questa storia. Abbiamo entrambi da lavorare”. Lo scrive il leader di Azione Carlosu Twitter. E nelallegatoaggiunge: “Mi sono profondamente stancato, caro Enrico, di sentire attacchi personali, o di sentirmi dire che ti ho dato la fregatura. E’ giusto che i tuoi elettori sappiano che te la sei data totalmente dala fregatura. Sapevi perfettamente – aggiunge l’ex ministro – che non avrei accettato un altro patto, cheuna mente molto confusa può pensare di fare, prima di firmare su una agenda Draghi, e poi firmare un altro patto ...

fattoquotidiano : La7, quando Calenda disse: “Mai con Renzi, va a guadagnare soldi in Arabia mentre è pagato dagli italiani. Alle pro… - Agenzia_Ansa : ELEZIONI 2022 | Berlusconi: 'Spero che la riforma costituzionale sul presidenzialismo si farà', e se si farà 'Matta… - ItalyMFA : #Politiche2022 ??? Sei un cittadino ???? residente all’estero o temporaneamente fuori dall’Italia per lavoro, studio o… - 2rMarzia : RT @repubblica: Elezioni 2022, Liliana Segre a Meloni: 'Inizi togliendo la fiamma dal logo del suo partito' - Marilenapas : RT @direpuntoit: La senatrice a vita Liliana #Segre ha chiesto a Giorgia #Meloni un gesto concreto contro il #fascismo. -

PARTITO DEL SACRO ROMANO IMPERO CATTOLICO E PACIFISTA ALLETra i simboli depositati oggi per lepolitichec'è anche quello del partito del Sacro Romano Impero cattolico e pacifista , fondato dall'avvocato Mirella Cece . Forse oggi ...Corsa a depositare i simboli per lepolitichePer approfondire : Foto :, i simboli dei partiti per il voto del 25 settembreI tenui segnali di risveglio che arrivano dai sondaggi non riportano il sorriso nel Movimento 5 Stelle dove Giuseppe Conte deve tenere a bada la ...