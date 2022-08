Decine di cani e gatti uccisi, 47enne denunciato a Vercelli. E in giardino aveva 27 carcasse (Di venerdì 12 agosto 2022) Un uomo di 47 anni , un tempo residente a Vercelli e ora trasferito altrove, è stato denunciato a conclusione di una indagine che ha creato non poco sconcerto in città. Tutto era iniziato nello scorso... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 12 agosto 2022) Un uomo di 47 anni , un tempo residente ae ora trasferito altrove, è statoa conclusione di una indagine che ha creato non poco sconcerto in città. Tutto era iniziato nello scorso...

