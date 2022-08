‘Datemi acqua e una sigaretta’, salvato dopo 8 ore componente della banda del buco: il tunnel gli era franato addosso (Di venerdì 12 agosto 2022) Prima quello che sembrava essere l’ennesimo incidente sul lavoro: un operaio ‘precipitato’ in una sorta di voragine in un negozio in ristrutturazione. Poi il giallo sull’infortunio e la scoperta: lui e i suoi colleghi ieri mattina, in via Innocenzo XI, stavano scavando un tunnel abusivamente, fino a quando improvvisamente qualcosa è andato storto. Prima la frana e l’uomo, 35 anni, rimasto incastrato per ore in quel tunnel, sepolto dalla sabbia, poi la fuga degli ‘amici’ che sono stati sorpresi mentre a tutta velocità si allontanavano dal luogo del crollo. banda del buco in via Innocenzo XI? Avevano preso in affitto quel locale per dare il via a un’attività commerciale ancora non identificata. Ma è proprio da quel negozio, in via Innocenzo XI al civico 42, che i quattro (due romani e due napoletani con precedenti per ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 12 agosto 2022) Prima quello che sembrava essere l’ennesimo incidente sul lavoro: un operaio ‘precipitato’ in una sorta di voragine in un negozio in ristrutturazione. Poi il giallo sull’infortunio e la scoperta: lui e i suoi colleghi ieri mattina, in via Innocenzo XI, stavano scavando unabusivamente, fino a quando improvvisamente qualcosa è andato storto. Prima la frana e l’uomo, 35 anni, rimasto incastrato per ore in quel, sepolto dalla sabbia, poi la fuga degli ‘amici’ che sono stati sorpresi mentre a tutta velocità si allontanavano dal luogo del crollo.delin via Innocenzo XI? Avevano preso in affitto quel locale per dare il via a un’attività commerciale ancora non identificata. Ma è proprio da quel negozio, in via Innocenzo XI al civico 42, che i quattro (due romani e due napoletani con precedenti per ...

Roma, scavano tunnel, ma uno di loro resta incastrato: salvato dai vigili del fuoco. Due arresti. L'ipotesi 'banda del buco' 'Aho ma sei una guardia Non è che siete guardie vestite da pompieri Me sa che quello che mi parlava là sotto era una guardia. Ho sete, datemi l'acqua e le sigarette'. Andrea, 35 anni, romano, dopo più di otto ore sepolto vivo nel crollo del tunnel che stava scavando in via Innocenzo XI, all'Aurelio, viene tirato fuori dai vigili del ...