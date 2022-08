Controlli straordinari in Borgo stazione, arrestato spacciatore (Di venerdì 12 agosto 2022) Nel pomeriggio di mercoledì 10 agosto, su disposizione del Questore di Udine, personale della Polizia di Stato della Questura udinese e del Reparto Prevenzione Crimine “Lombardia”, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Locale di Udine, con unità cinofile, hanno svolto mirati Controlli in città , finalizzati a prevenire reati e monitorare l’eventuale presenza di stranieri in stato di clandestinità, in particolare nella zona limitrofa alla stazione ferroviaria ed in alcune aree verdi del centro città. Nel complesso sono state identificate 152 persone e controllati 8 pubblici esercizi. In un negozio di kebab i poliziotti della Questura unitamente ad un’unità cinofila della Polizia Locale dopo un accurato controllo finalizzato a rinvenire sostanza stupefacente, hanno rinvenuto all’interno del locale, privo di qualsiasi ... Leggi su udine20 (Di venerdì 12 agosto 2022) Nel pomeriggio di mercoledì 10 agosto, su disposizione del Questore di Udine, personale della Polizia di Stato della Questura udinese e del Reparto Prevenzione Crimine “Lombardia”, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Locale di Udine, con unità cinofile, hanno svolto miratiin città , finalizzati a prevenire reati e monitorare l’eventuale presenza di stranieri in stato di clandestinità, in particolare nella zona limitrofa allaferroviaria ed in alcune aree verdi del centro città. Nel complesso sono state identificate 152 persone e controllati 8 pubblici esercizi. In un negozio di kebab i poliziotti della Questura unitamente ad un’unità cinofila della Polizia Locale dopo un accurato controllo finalizzato a rinvenire sostanza stupefacente, hanno rinvenuto all’interno del locale, privo di qualsiasi ...

