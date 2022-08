(Di venerdì 12 agosto 2022) Un episodio terribile, una scena che purtroppo è realtà: sul set di unsono state, mentre la. E no, non si tratta di finzione perché questo è quello che è successo il 28 luglio scorso nella città di Krugerdop, a pochi chilometri a nord ovest da Johannesburg, in Sud Africa. “Una vergogna nazionale” – così ha definito la vicenda il capo della polizia, che è intervenuto sul posto. Cosa è successo in Sud Africa Tutto stava procedendo a gonfie vele: il set era pronto, leanche. Quando, improvvisamente, un gruppo di uomini ha fatto irruzione, ha rapinato laa mano armata e ha violentato 8 ragazze, quelle che stavano partecipando al. La più ...

CorriereCitta : Choc sul set di un video musicale: 8 modelle violentate e troupe rapinata - infoitinterno : Lo choc degli amici di Nicola, morto dopo lo schianto sul Lungosaline: 'Lasci un vuoto immenso' - sardanews : Lo choc degli amici di Nicola, morto dopo lo schianto sul Lungosaline: “Lasci un vuoto immenso”… - AleStarless : @SlKim Vuoi dirmi che quel patasfrullino (già nato stanco) sul letto è Choc? - hidekitojo1234 : L'egemonia Usa, seppure attualmente incontrastata sul piano militare,è palesemente morente. Gli Usa sono divisi, né… -

ilGiornale.it

Nove il film 40 Carati 267.000 (2,1%). Anne Heche, annunciodella famiglia dell'attrice: 'Non sopravviverà' In fascia Access Prime Time su Rai1 Techetechetè 2.757.000 (19,6%). Su Canale 5 ...... Sofia muore a 34 anni I due sono stati sbalzati dal sedile e sono finitiselciato. Il 39enne è ... Sottogli occupanti dell'auto coinvolta nell'incidente Gli occupanti dell'auto coinvolta nell'... "Vi ammazzo tutti". Choc alla festa del paese: finisce in omicidio La ricostruzione del pm e del gip: picchiate e minacciate, l’arrestato incapace di controllarsi. «Atteggiamento sprezzante e indifferente alle suppliche». Le ha agganciate in stazione e le ha invitate ...Il video dell’incidente che scuote New York. L'animale, che trainava una carrozza, è stramazzato al suolo per il caldo e la fatica; è ...