Ce la fa De Magistris con le firme a presentarsi alle elezioni? Una proiezione

NAPOLI – La missione non è tra le più semplici. Ma nemmeno di quelle disperate come qualcuno ha creduto la scorsa settimana, quando è stato svelato il simbolo di Unione Popolare e si è dovuta di fatto ufficializzare la corsa solitaria. Servono 36mila firme entro il prossimo 22 agosto per presentarsi ai nastri di partenza delle elezioni politiche del 25 settembre. E la formazione guidata dall'ex sindaco di Napoli Luigi de Magistris che comprende oltre la sua DeMa anche Potere al Popolo, Rifondazione Comunista e una miriade di associazioni sparse per l'Italia è a lavoro dietro i banchetti. "A Napoli, con il banchetto di piazza Dante e quello del Vomero, in una sola giornata, abbiamo messo assieme più di 2000 sottoscrizioni. Nel collegio di Torino, pure andiamo forte: siamo già ad oltre i 2/3 ...

