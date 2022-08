Calciomercato Genoa, il Grifone non si ferma: pronto un tris di acquisti (Di venerdì 12 agosto 2022) Tra le squadre più attive in questo Calciomercato, per quanto riguarda la Serie B, troviamo certamente il Genoa. Il Grifone ha intenzione di fare sul serio per riconquistarsi il palcoscenico della massima serie, dopo l’amara retrocessione colta nella passata stagione. Il club rossoblù si muove in perfetta sintonia sotto le direttive del tecnico Blessin e si prepara all’esordio contro il Venezia in un clima di grande entusiasmo e fermento tra i tifosi. Proprio dal club veneto sarebbe ormai in via di definizione un colpo di grandissima qualità: come riporta La Nuova Venezia, infatti, mancherebbero solo i dettagli per lo sbarco di Mattia Aramu a Genova. Un arrivo che aumenterebbe notevolmente la pericolosità della squadra in zona offensiva, viste le innegabili doti del fantasista classe 1995. Le mosse di mercato del ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 12 agosto 2022) Tra le squadre più attive in questo, per quanto riguarda la Serie B, troviamo certamente il. Ilha intenzione di fare sul serio per riconquistarsi il palcoscenico della massima serie, dopo l’amara retrocessione colta nella passata stagione. Il club rossoblù si muove in perfetta sintonia sotto le direttive del tecnico Blessin e si prepara all’esordio contro il Venezia in un clima di grande entusiasmo e fermento tra i tifosi. Proprio dal club veneto sarebbe ormai in via di definizione un colpo di grandissima qualità: come riporta La Nuova Venezia, infatti, mancherebbero solo i dettagli per lo sbarco di Mattia Aramu a Genova. Un arrivo che aumenterebbe notevolmente la pericolosità della squadra in zona offensiva, viste le innegabili doti del fantasista classe 1995. Le mosse di mercato del ...

Genoa, Blessin vota Martinez: Semper valuta l'addio La prima scelta per la porta del Genoa sarà il neo - acquisto Josep Martinez. Lo spagnolo, arrivato in prestito dal Lipsia proprio per volere del tecnico tedesco, pare dunque aver vinto il ... Fiorentina: tentativo del Cagliari per Saponara Commenta per primo Svanita la possibilità di arrivare a Mattia Aramu, ormai ad un passo dal trasferirsi al Genoa, il Cagliari si getta con convinzione su un altro trequartista in grado di portare qualità ed esperienza al collettivo di Fabio Liverani. La dirigenza sarda ha preso contatto con quella della ... Calcioline Genoa, boom di abbonamenti: quota 18mila a un passo Febbre rossoblù. Prosegue a gonfie vele la campagna abbonamenti del Genoa che ha fatto segnare, ieri, 17.872 tessere sottoscritte. Malgrado la retrocessione in serie B, i supporters del Grifone non ... Genoa, MSC Crociere secondo sponsor di maglia per il 2022-23 La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ... La prima scelta per la porta delsarà il neo - acquisto Josep Martinez. Lo spagnolo, arrivato in prestito dal Lipsia proprio per volere del tecnico tedesco, pare dunque aver vinto il ...Commenta per primo Svanita la possibilità di arrivare a Mattia Aramu, ormai ad un passo dal trasferirsi al, il Cagliari si getta con convinzione su un altro trequartista in grado di portare qualità ed esperienza al collettivo di Fabio Liverani. La dirigenza sarda ha preso contatto con quella della ... Calciomercato Genoa: Januzaj top player in rossoblu Febbre rossoblù. Prosegue a gonfie vele la campagna abbonamenti del Genoa che ha fatto segnare, ieri, 17.872 tessere sottoscritte. Malgrado la retrocessione in serie B, i supporters del Grifone non ...La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...