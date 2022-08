Brucellosi e crisi del comparto bufalino | FdI | “De Luca assente | noi vicino agli allevatori”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 12 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – “Una vera e propria mattanza di bufale, inutile ed evitabile, in provincia di Caserta – oltre 140 mila capi abbattuti – per contenere l’emergenza. Peccato che la stragrande maggioranza degli animali uccisi fosse perfettamente in salute, come chiaramente attestato da esami post mortem. Grande la disperazione degliche si vedono costretti a chiudere i propri allevamenti, frutto di anni di sacrifici, a fronte di un piano di eradicazione che la Regione Campania non ha reso mai efficace. La scarsa disponibilità del governatore Vincenzo Deall’ascolto e al confronto con chi paga sulla propria pelle scelte scellerate e non efficaci impone alla politica, non solo regionale ma anche nazionale, di essere vicinaper trovare soluzioni ...