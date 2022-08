Bonus asilo nido 2022: a chi spetta, quando e quali sono i requisiti (Di venerdì 12 agosto 2022) Arriva il Bonus asilo nido, una misura di sostegno per coprire le spese relative alle rette di asili nido pubblici o privati o a quelle legate all’assistenza domiciliare di bambini al di sotto dei 3 anni affetti da gravi patologie croniche. Come richiedere il Bonus Il Bonus asilo nido va richiesto tramite il servizio online disponibile sul sito dell’INPS e accessibile previa autenticazione tramite SPID, CIE o CNS. A richiederlo deve essere il genitore o tutore che sostiene il pagamento delle rette scolastiche. Per ottenere il pagamento del contributo è necessario presentare la documentazione che attesta il versamento delle singole rette. Leggi anche: Nuovo Bonus in scadenza a Settembre: fino a 300€ con Isee basso I ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 12 agosto 2022) Arriva il, una misura di sostegno per coprire le spese relative alle rette di asilipubblici o privati o a quelle legate all’assistenza domiciliare di bambini al di sotto dei 3 anni affetti da gravi patologie croniche. Come richiedere ilIlva richiesto tramite il servizio online disponibile sul sito dell’INPS e accessibile previa autenticazione tramite SPID, CIE o CNS. A richiederlo deve essere il genitore o tutore che sostiene il pagamento delle rette scolastiche. Per ottenere il pagamento del contributo è necessario presentare la documentazione che attesta il versamento delle singole rette. Leggi anche: Nuovoin scadenza a Settembre: fino a 300€ con Isee basso I ...

CorriereCitta : Bonus asilo nido 2022: a chi spetta, quando e quali sono i requisiti - fm347153 : @boni_castellane @Yi_Benevolence Non lo sanno che c'è il bonus nido asilo??? - marcomassarotto : @maxkava @pdnetwork Il bonus asilo *è stato introdotto* col governo Gentiloni (PD 2017 -> 1.000€). Confermato dal C… - AliceKikiB : @pdnetwork Dovete alzare gli stipendi e il 99% dei problemi degli Italiani è risolto: si possono permettere asilo,… - zazoomblog : Bonus Asilo Nido 2022 in arrivo fino a 3000 euro: ecco come funziona - #Bonus #Asilo #arrivo #euro: #funziona -