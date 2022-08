Tiscali

Il ritorno di Dominicè stato frenato dal forfait a Montreal, ma nei tornei sulla terra battuta post Wimbledon l'ex campione dello Us Open ha dato importanti segnali di ripresa, attesi da oltre un anno. Il leader del ...... il tennista azzurro domina la semifinale vinta contro Dominicall'Atp 250 di Gstaad : 6 - 1, ... Da ritoccare anche la striscia di vittorie ancora aperta di Berrettini, 12 di filal'... Aspettando Thiem, ecco Misolic: numero 1 d'Austria da Next Gen Il ritorno di Dominic Thiem è stato frenato dal forfait a Montreal, ma nei tornei sulla terra battuta post Wimbledon l’ex campione dello Us Open ...Dopo i trionfi a Stoccarda e Queen's, l'azzurro centra la terza finale consecutiva all'Atp 250 di Gstaad. Dodicesima vittoria di fila per Matteo, che batte 6-1, 6-4 l'austriaco Thiem in un match domin ...