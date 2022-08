A League of Their Own, la recensione: lo sport come forma di attivismo (Di venerdì 12 agosto 2022) La recensione di A League of Their Own, serie remake del film Ragazze vincenti: 30 anni dopo ma problemi ancora attuali. Su Prime Video. "Non si piange nel baseball!" diceva Tom Hanks nel ruolo dell'allenatore James Dugan in Ragazze vincenti, film di Penny Marshall che quest'anno ha compiuto 30 anni. Cast stellare, con protagoniste Geena Davis, Madonna, Bill Pullman e Rosie O'Donnell, il film è diventato un cult, una di quelle pellicole per cui, ogni volta che passano in tv, non si riesce a cambiare canale. La storia è ispirata a quella della All-American Girls Professional Baseball League, campionato femminile di baseball inaugurato nel 1943 per mancanza di giocatori uomini, impegnati al fronte. Nonostante la Seconda Guerra Mondiale, gli Americani non hanno rinunciato allo … Leggi su movieplayer (Di venerdì 12 agosto 2022) Ladi AofOwn, serie remake del film Ragazze vincenti: 30 anni dopo ma problemi ancora attuali. Su Prime Video. "Non si piange nel baseball!" diceva Tom Hanks nel ruolo dell'allenatore James Dugan in Ragazze vincenti, film di Penny Marshall che quest'anno ha compiuto 30 anni. Cast stellare, con protagoniste Geena Davis, Madonna, Bill Pullman e Rosie O'Donnell, il film è diventato un cult, una di quelle pellicole per cui, ogni volta che passano in tv, non si riesce a cambiare canale. La storia è ispirata a quella della All-American Girls Professional Baseball, campionato femminile di baseball inaugurato nel 1943 per mancanza di giocatori uomini, impegnati al fronte. Nonostante la Seconda Guerra Mondiale, gli Americani non hanno rinunciato allo …

