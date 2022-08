Sinner-Carreno Busta oggi, ATP Montreal 2022: orario, programma, dove vederlo in tv, streaming (Di giovedì 11 agosto 2022) Dopo il complicato esordio della serata di ieri, Jannik Sinner torna in azione nel Masters 1000 di Montreal. Il cemento canadese lo vedrà protagonista in un ottavo di finale tutt’altro che morbido, contro lo spagnolo Pablo Carreno Busta, che all’esordio era stato giustiziere (in maniera decisamente netta) del nostro Matteo Berrettini. La sfida tra i due si terrà in orari prettamente notturni, dato che sarà il quinto incontro sul Court Central e, indicativamente, non dovrebbe avere inizio prima delle ore 02.30 italiane. Chi uscirà vincitore da questo interessante ottavo di finale andrà a sfidare il tennista che emergerà dallo scontro tra il francese Gael Monfils e il britannico Jack Draper. Per Jannik Sinner si annuncia una partita assolutamente da prendere con le molle. Pablo Carreno ... Leggi su oasport (Di giovedì 11 agosto 2022) Dopo il complicato esordio della serata di ieri, Janniktorna in azione nel Masters 1000 di. Il cemento canadese lo vedrà protagonista in un ottavo di finale tutt’altro che morbido, contro lo spagnolo Pablo, che all’esordio era stato giustiziere (in maniera decisamente netta) del nostro Matteo Berrettini. La sfida tra i due si terrà in orari prettamente notturni, dato che sarà il quinto incontro sul Court Central e, indicativamente, non dovrebbe avere inizio prima delle ore 02.30 italiane. Chi uscirà vincitore da questo interessante ottavo di finale andrà a sfidare il tennista che emergerà dallo scontro tra il francese Gael Monfils e il britannico Jack Draper. Per Janniksi annuncia una partita assolutamente da prendere con le molle. Pablo...

Eurosport_IT : SIIIIIIIIINNNER ???????? Dopo un primo set negativo, Jannik Sinner rimonta e vince sul francese: ad attenderlo al terz… - WeAreTennisITA : Oggi in campo Fognini e Berrettini ???? A Montreal tocca a Matteo e Fabio, e per entrambi due primi turni non proprio… - OA_Sport : #TENNIS #Montreal La notte delle stelle cadenti in Canada: eliminati Medvedev, Tsitsipas, Rublev e Alcaraz. Sinner… - angiuoniluigi : RT @Corriere: Atp Montreal: Sinner batte Mannarino e vola agli ottavi. Ora in campo Carreno Busta - OA_Sport : #Sinner-Carreno Busta oggi, ATP Montreal 2022: orario, programma, dove vederlo in tv, streaming #Tennis #RogersCup -