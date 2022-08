Serie A, Galliani: “É stato più difficile portare il Monza in A che vincere i trofei con il Milan” (Di giovedì 11 agosto 2022) L’amministratore delegato del Monza, Adriano Galliani, ha parlato a ‘Il Giornale‘ del percorso del club lombardo negli ultimi anni: “Nel 2017 il Monza era in Serie D, nel 2020 in Lega Pro e oggi in Serie A. Inoltre, sabato 13 agosto – in occasione del debutto in Serie A – riaprirà la tribuna est, che rimaneva chiusa dal 2001. I nostri segreti sono le risorse di Berlusconi e la passione di un matto come me“. Galliani ha poi fatto un paragone col Milan: “Senza nulla togliere ai rossoneri, prima che arrivassimo noi avevano già vinto tutto. Al contrario, il Monza non era mai stato in Serie A. Per questo la reputo più difficile come conquista. Per una persona come me che fa il dirigente ... Leggi su sportface (Di giovedì 11 agosto 2022) L’amministratore delegato del, Adriano, ha parlato a ‘Il Giornale‘ del percorso del club lombardo negli ultimi anni: “Nel 2017 ilera inD, nel 2020 in Lega Pro e oggi inA. Inoltre, sabato 13 agosto – in occasione del debutto inA – riaprirà la tribuna est, che rimaneva chiusa dal 2001. I nostri segreti sono le risorse di Berlusconi e la passione di un matto come me“.ha poi fatto un paragone col: “Senza nulla togliere ai rossoneri, prima che arrivassimo noi avevano già vinto tutto. Al contrario, ilnon era maiinA. Per questo la reputo piùcome conquista. Per una persona come me che fa il dirigente ...

sportface2016 : #Galliani non ha dubbi: “É stato più difficile portare il #Monza in #SerieA che vincere i trofei con il #Milan” - PianetaMilan : #Galliani: “Segreto della conquista della #SerieA? La mia matta passione” #Monza #Berlusconi #ACMilan #Milan… - sportmediaset : Il Monza pronto all'esordio in Serie A, Galliani: 'Non ci credo ancora' #Galliani #Monza - NapoliFCNews : VIDEO Balotelli e il ritornello del rientro in Italia: “Ho parlato con Berlusconi…” #Napoli #SSCNapoli… - sportli26181512 : #Governance #Notizie Galliani: «Segreto del Monza? I soldi di Berlusconi e la mia passione»: «Indico due date per c… -