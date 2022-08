rubio_chef : Pericolosissimi leader jihadisti #EnricoMentana @TgLa7 @Open_gol. Israele va condannato, isolato, disarmato e ferma… - sportli26181512 : Senza gol, senza rifornimenti e senza vice: tutta la solitudine di Vlahovic: Senza gol, senza rifornimenti e senza… - ZonaBianconeri : RT @Gazzetta_it: Senza gol, senza rifornimenti e senza vice: tutta la solitudine di Vlahovic #Juve - Yuro_23 : RT @Gazzetta_it: Senza gol, senza rifornimenti e senza vice: tutta la solitudine di Vlahovic #Juve - Gazzetta_it : Senza gol, senza rifornimenti e senza vice: tutta la solitudine di Vlahovic #Juve -

La Gazzetta dello Sport

È anche una storia di solitudine, quella di Dusan Vlahovic che arriva alla prima partita di campionatoneanche unsegnato in estate. Solitudine tecnica, perché i lavori per fargli arrivare rifornimenti in quantità sono lontani da un equilibrio soddisfacente. Ma alla fine anche solitudine ...... visto che il numero 21 ha disputato il miglior anno della sua carriera (11e 11 assist). ... bonus e commissioni per completare quasi del tutto la rosaattendere le cessioni. In primis c'è ... Juve, Vlahovic senza gol, senza palloni e senza vice: la solitudine Il giudice spedisce i gialloblù all’ultimo posto del girone degli spareggi. Salta la promozione in D. Due anni di squalifica ai calciatori. Esulta il Livorno ...Le ultimissime sull'affare che il Napoli sta cercando di mandare in porto. Spuntano dei dettagli inaspettati sulla condizione posta ...