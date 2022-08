Rai Play approda su Sky (Di giovedì 11 agosto 2022) Rai Play La Rai e Sky hanno siglato un accordo pluriennale grazie al quale da oggi – giovedì 11 agosto 2022 – l’app Rai Play sarà disponibile anche sulla piattaforma Sky Q. Dopo DAZN, dunque, gli abbonati Sky con Sky Q, via satellite o via internet, potranno accedere anche a Rai Play direttamente dalla sezione App o richiamarla attraverso il controllo vocale tramite il comando “Apri Rai Play”. Potranno anche accedere direttamente dalla home page di Sky Q ad una selezione dei contenuti disponibili sulla piattaforma Rai. Andrea Duilio, Amministratore Delegato di Sky Italia, commenta: “Con l’accordo Sky arricchisce ulteriormente il numero di app accessibili attraverso Sky Q, la quale si conferma il punto di riferimento per chi vuole trovare, in un unico posto, tutti i contenuti Sky e quelli delle principali app in ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 11 agosto 2022) RaiLa Rai e Sky hanno siglato un accordo pluriennale grazie al quale da oggi – giovedì 11 agosto 2022 – l’app Raisarà disponibile anche sulla piattaforma Sky Q. Dopo DAZN, dunque, gli abbonati Sky con Sky Q, via satellite o via internet, potranno accedere anche a Raidirettamente dalla sezione App o richiamarla attraverso il controllo vocale tramite il comando “Apri Rai”. Potranno anche accedere direttamente dalla home page di Sky Q ad una selezione dei contenuti disponibili sulla piattaforma Rai. Andrea Duilio, Amministratore Delegato di Sky Italia, commenta: “Con l’accordo Sky arricchisce ulteriormente il numero di app accessibili attraverso Sky Q, la quale si conferma il punto di riferimento per chi vuole trovare, in un unico posto, tutti i contenuti Sky e quelli delle principali app in ...

