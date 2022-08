BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Pensionato sgozzato a Como: fermato un uomo sospettato di avere aggredito anche un bambino e un giovane - TuttoQuaNews : RT @ilmessaggeroit: Pensionato sgozzato a Como: fermato un uomo sospettato di avere aggredito anche un bambino e un giovane - ilmessaggeroit : Pensionato sgozzato a Como: fermato un uomo sospettato di avere aggredito anche un bambino e un giovane -

ilmessaggero.it

Il ritrovamento è avvenuto a poche centinaia di metri dal luogo in cui questa mattina, un passante è stato ferito con un coccio di bottiglia alla gola da un uomo poi arrestato. ...Il ritrovamento è avvenuto a poche centinaia di metri dal luogo in cui questa mattina, un passante è stato ferito con un coccio di bottiglia alla gola da un uomo poi arrestato. ... Pensionato sgozzato a Como: fermato un uomo sospettato di avere aggredito anche un bambino e un giovane Un omicidio, tre aggressioni e un uomo in stato di fermo: nel giro di poche ore in una zona di Como sono riecheggiate più volte le sirene delle vetture della forze dell'ordine e ...