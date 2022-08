Nuoto | la 4×100 sl femminile può stupire | la medaglia non è impossibile agli Europei

Leggi su oasport

(Di giovedì 11 agosto 2022) La prima giornata di batterie deglidia Roma è già un ricordo e alcuni spunti sono arrivati anche dalla velocitàin casa Italia. Se è vero che dopo il ritiro di Federica Pellegrini si è perso molto in termini di prestazione pura, in questa rassegna si è palesata una buona profondità nel corso delle heat del day-1. Sono state infatti buone le indicazioni nella specialità con Silvia Di Pietro che in 54.54 si è andata a prendere il quarto tempo nell’overall preceduta dalla francese Charlotte Bonnet (53.92), dall’olandese Marrit Steenbergen (54.22) e dalla slovena Janja Segel (54.40). Selezione interna per le azzurre e migliori due in semifinale sulla base dei crono della top-16. Oltre a Di Pietro, Chiara Tarantino ha centro il target in 54.94 (settimo tempo del computo complessivo), mentre nulla da fare per Sofia ...