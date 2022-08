Nettuno | firmata l’ordinanza di Ferragosto | tutti i divieti

(Di giovedì 11 agosto 2022)– “Divertimento responsabile” è questa la sintesi delstamattina dal Commissario Straordinario Bruno Strati per il. Il provvedimento contiene misure di prevenzione e sicurezza: è vietato sulle spiagge del Comune dil’ accensione di falò e fuochi di ogni genere e lo svolgimento di spettacoli pirotecnici non autorizzati. Viene disposta, inoltre, la chiusura degli arenili il 14 agosto 2022 alle ore 21,30 e vietata la balneazione dalle ore 19,00 del 14 agosto 2022 alle ore 9:00 del 15 agosto 2022, fatto salvo l’esercizio, in regime ordinario, delle attività commerciali esistenti sul demanio marittimo. Il Commissario ha consentito lo svolgimento di eventi d’intrattenimento e musicali fino alle ore 2:00 dei giorni 14 – 15 e 16 agosto 2022, su tutto il territorio ...

MeridianaNotizie

L'ordinanzadal Comune di Agrigento prevede che chi proviene dal lungomare ed è diretto verso viae viale dei Giardini, dovrà proseguire per via Venere per giungere al viale dei Pini ...Succede che oggi in Regione i consiglieri si siano trovati di fronte ad una risoluzione...vicino a Ugo Bassi anche una Uga Bassi E perché di fronte alla Sala Borsa c'è il famosoe non ... Nettuno, sicurezza: arriva l'ordinanza di ferragosto "Divertimento responsabile" è questa la sintesi dell'ordinanza firmata stamattina dal Commissario Straordinario di Nettuno Bruno Strati ...Per quanto riguarda la pubblicità, noi e terze parti selezionate, potremmo utilizzare dati di geolocalizzazione precisi e l'identificazione attraverso la scansione del dispositivo, al fine di archivia ...