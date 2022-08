Medico di 38 anni muore in mare davanti alla famiglia (Di giovedì 11 agosto 2022) Dramma nel mare dell’isola dei Gabbiani a Palau, nel nord della Sardegna. Un Medico romano di 38 anni, Flavio Testa, è morto mentre si trovava in acqua non lontano dalla spiaggia di Porto Pollo. Il giovane... Leggi su europa.today (Di giovedì 11 agosto 2022) Dramma neldell’isola dei Gabbiani a Palau, nel nord della Sardegna. Unromano di 38, Flavio Testa, è morto mentre si trovava in acqua non lontano dspiaggia di Porto Pollo. Il giovane...

marcocappato : Il dibattito su chi e cosa è fascista imperversa. Provo anche io con degli esempi: Fascista è la legge (del 1930)… - DiDarth : @Resistenza1967 Ieri in ospedale hanno intubato un uomo di soli 48 anni, non era vaccinato e nemmeno ha voluto asco… - Luna41346966 : @cukidago @pdnetwork @BeaLorenzin Io prendo meno di un medico di base e lavoro in ospedale da più di 10 anni. Si pu… - EdiMommi : @AniMatMigrante @brucaliffa_ @barbarab1974 No Ciro, è e resta medico. Non sono gli orientamenti politici a togliere… - AcrobatBlank : RT @nikinik64773225: Nonostante l’evidenza dei dati catastrofici sull’efficacia dei vaccini,questo medico con 50 anni di esperienza viene s… -