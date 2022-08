Matteazzi, un bronzo inatteso nei 400 misti: 'Quando non nuoto faccio il contadino...' (Di giovedì 11 agosto 2022) Quasi si vergogna Quando passa in zona mista. Si vede che non è abituato a telecamere e microfoni. Ma Pier Andrea Matteazzi deve fermarsi a raccontare questo bronzo nei 400 misti tanto inatteso quanto ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 11 agosto 2022) Quasi si vergognapassa in zona mista. Si vede che non è abituato a telecamere e microfoni. Ma Pier Andreadeve fermarsi a raccontare questonei 400tantoquanto ...

