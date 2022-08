Maria De Filippi su Maurizio Costanzo: “Troppo dolore”. Il giorno più difficile (Di giovedì 11 agosto 2022) La coppia formata da Maria De Filippi e da Maurizio Costanzo è tra le più longeve del mondo dello spettacolo. Due “giganti” della televisione, un amore che si è rinnovato di anno in anno, un affetto smisurato. In occasione di un’intervista, la conduttrice ha parlato a lungo del giorno più difficile e della sua paura più grande: la morte. Il desiderio di Maurizio Costanzo e le parole di Maria De Filippi Sono insieme da ben 31 anni. Tre decenni trascorsi l’uno al fianco dell’altra, a sostenersi non solo come famiglia, ma anche come professionisti. Ed è stato proprio Maurizio Costanzo a svelare uno dei suoi desideri più grandi: “Mi fido di lei. Nonostante la distanza anagrafica, credo che ... Leggi su dilei (Di giovedì 11 agosto 2022) La coppia formata daDee daè tra le più longeve del mondo dello spettacolo. Due “giganti” della televisione, un amore che si è rinnovato di anno in anno, un affetto smisurato. In occasione di un’intervista, la conduttrice ha parlato a lungo delpiùe della sua paura più grande: la morte. Il desiderio die le parole diDeSono insieme da ben 31 anni. Tre decenni trascorsi l’uno al fianco dell’altra, a sostenersi non solo come famiglia, ma anche come professionisti. Ed è stato proprioa svelare uno dei suoi desideri più grandi: “Mi fido di lei. Nonostante la distanza anagrafica, credo che ...

