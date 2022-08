LIVE Nuoto | Europei 2022 in DIRETTA | Italia da sballo | oro Razzetti | poi un argento e un bronzo Le pagelle degli azzurri

Leggi su oasport

(Di giovedì 11 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL RIEPILOGO DELLE SEMIFINALI E DELLE FINALI DEL DAY-1 LA CRONACA DELL’ORO DI ALBERTOLEDEL DAY-1 RISULTATI BATTERIE DEL MATTINO IL MEDAGLIEREDIMARGHERITA PANZIERA IN FINALE NEI 200 DORSO SILVIA DI PIETRO E CHIARA TARANTINO IN FINALE NEI 100 SL 19.32: Per questa sera è tutto. Grazie per averci seguito, l’appuntamento è per domani. Buona serata! 19.30: Buone notizie per l’arrivano anche dalle semifinali con altri seiin finale domani che si vanno ad aggiungere a Caramignoli e Quadarella: Ceccon nei 50 farfalla, Martinenghi e Poggio nei 100 farfalla, Panziera nei 200 dorso e Di Pietro e Tarantino nei 100 stile libero 19.27: Si chiude una ...