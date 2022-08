Inter, Brozovic torna in gruppo: disponibile a Lecce (Di giovedì 11 agosto 2022) Buone notizie per Simone Inzaghi in vista del match contro il Lecce in Serie A. Come riporta Sky Sport, Marcelo Brozovic e Stefan de Vrij sono tornati in gruppo e sono quindi a disposizione per l’esordio in campionato. Brozovic ha saltato la partitella finale per precauzione. Ma l’affaticamento al polpaccio della gamba destra riportato venerdì scorso in allenamento è ormai alle spalle. Ad Inzaghi la scelta. L’alternativa è Asllani, una delle sorprese di questo precampionato nerazzurro. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 11 agosto 2022) Buone notizie per Simone Inzaghi in vista del match contro ilin Serie A. Come riporta Sky Sport, Marceloe Stefan de Vrij sonoti ine sono quindi a disposizione per l’esordio in campionato.ha saltato la partitella finale per precauzione. Ma l’affaticamento al polpaccio della gamba destra riportato venerdì scorso in allenamento è ormai alle spalle. Ad Inzaghi la scelta. L’alternativa è Asllani, una delle sorprese di questo precampionato nerazzurro. SportFace.

DiMarzio : #SerieA | #Inter, gli ultimi aggiornamenti su #Brozovic, #DeVrij e #DAmbrosio in vista della sfida con il #Lecce - SimoneTogna : #Inter: ottime notizie da Appiano. #DeVrij in gruppo, #Brozovic ha saltato solo la partitella finale in via precauz… - sportface2016 : #Inter, #Brozovic torna in gruppo: disponibile a Lecce - LuigiBevilacq17 : RT @theboss_1908: Spogliatoio a pezzi, una polveriera ?? #Brozovic #Dimarco #Inter - Ste_Gualdoni : RT @marifcinter: #Inter, #Brozovic di nuovo in gruppo ???? -