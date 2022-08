Gaeta, a Ferragosto “Niente falò né bagno di mezzanotte”: chiuse le spiagge libere (Di giovedì 11 agosto 2022) Gaeta – “Divieto di balneazione, bivacco, pesca con qualsiasi attrezzo, accensione fuochi e falò“. E’ quanto si legge nell’ordinanza del Comune di Gaeta in vista della festività del Ferragosto. “È vietato inoltre effettuare manifestazioni autonome di qualunque tipo se non espressamente autorizzate dalle competenti autorità, su tutti gli arenili liberi del litorale di Gaeta come segue: · dalle ore 19:00 del giorno 12 alle ore 6:00 del giorno 13; · dalle ore 19:00 del giorno 13 alle ore 6:00 del giorno 14; · dalle ore 19:00 del giorno 14 alle ore 6:00 del giorno 15; · dalle ore 19,00 del giorno 15 alle ore 6:00 del giorno 16”. L’Amministrazione Leccese ha adottato un provvedimento finalizzato a garantire la sicurezza pubblica, prevenire le emergenze sanitarie e tutelare l’ambiente. “Non abbassiamo la ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 11 agosto 2022)– “Divieto di balneazione, bivacco, pesca con qualsiasi attrezzo, accensione fuochi e“. E’ quanto si legge nell’ordinanza del Comune diin vista della festività del. “È vietato inoltre effettuare manifestazioni autonome di qualunque tipo se non espressamente autorizzate dalle competenti autorità, su tutti gli arenili liberi del litorale dicome segue: · dalle ore 19:00 del giorno 12 alle ore 6:00 del giorno 13; · dalle ore 19:00 del giorno 13 alle ore 6:00 del giorno 14; · dalle ore 19:00 del giorno 14 alle ore 6:00 del giorno 15; · dalle ore 19,00 del giorno 15 alle ore 6:00 del giorno 16”. L’Amministrazione Leccese ha adottato un provvedimento finalizzato a garantire la sicurezza pubblica, prevenire le emergenze sanitarie e tutelare l’ambiente. “Non abbassiamo la ...

