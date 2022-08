Fugge dai carabinieri e inizia l' inseguimento | l' auto finisce infilzata dal guardrail

mapivi63 : RT @fanpage: Ha ignorato due semafori e poi imboccato una rotonda contromano, prima di concludere il rocambolesco inseguimento in un guardr… - Lucavad72 : RT @fanpage: Ha ignorato due semafori e poi imboccato una rotonda contromano, prima di concludere il rocambolesco inseguimento in un guardr… - paolocoa : FQ-Usa, uomo armato di fucile d’assalto entra nella sede dell’Fbi di Cincinnati. Fugge dopo l’allarme, ora è bracca… - peppe844 : Usa, uomo armato di fucile d’assalto entra nella sede dell’#Fbi di #Cincinnati. Fugge dopo l’allarme, ora è braccat… - Piergiulio58 : Fugge dai carabinieri ai 200 all’ora: l’auto finisce infilzata dal guardrail. Ha ignorato due semafori rossi e ha p… -

Il 23enne, residente nell'Est Veronese, è stato soccorso ed identificato, per poi essere arrestatomilitari della Stazione di Illasi, coadiuvaticolleghi del Nucleo Operativo e Radiomobile ...Ha fatto irruzione nella sede dell' Fbi di Cincinnati , in Ohio, armato di sparapunti e di un fucile d'assalto AR - 15 , prima di darsi alla fuga dopo aver fatto scattare l'allarme. Adesso l'uomo, di ...Un inseguimento che sarebbe potuto finire in tragedia. Nella notte tra lunedì e martedì scorso, un 23enne di origine magrebina è fuggito ai 200 all'ora dai carabinieri ...Tutto è cominciato quando il giovane ha incrociato una pattuglia all’altezza di Illasi, comune in provincia di Verona. Leggi anche La moto del fidanzato finisce contro un’auto, 14enne cade e muore tra ...