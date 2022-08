Federica Pellegrini | il matrimonio con Matteo Giunta non sarà il 27 agosto | «Non so chi l’ha detto Ecco la data esatta»

Leggi su blog.libero

(Di giovedì 11 agosto 2022)sposeràa Venezia, in una location ancora segreta, ma ilnonil 27, come tutti pensavano. La Divina ha smentito lache era trapelata nei mesi scorsi: «tra tre settimane? In teoria mancherebbe ancora molto di più. Non so come sia uscita ladel 27, non ne abbiamo mai parlato. È più avanti di qualche giorno ma preferiamo ancora non svelarla», hal’ex nuotatrice all’Arena. Non lontanissimo dunque, ma più probabilmente a settembre. Quello tra la campionessa olimpica e il suo ex allenatore è considerato da molti come ildell’anno. La coppia, amatissima sui social, sta per ...