Fabio Testi: ‘La mia fidanzata mi ha lasciato per un giovanissimo’, chi è l’attuale compagna (Di giovedì 11 agosto 2022) 81 anni appena compiuti e una carriera brillante alle spalle. Stiamo parlando dell’attore Fabio Testi, che al Corriere della Sera ha rilasciato un’intervista in cui si è raccontato a cuore aperto: dai primi successi ai dissidi con i colleghi, fino alla sfera privata e sentimentale. L’allontanamento dalla tv di Fabio Testi L’attore ha raccontato anche il suo allontanamento dalla tv. E la chiusura della trasmissione ‘Parliamone Sabato’, in cui lui si era lasciato andare e aveva raccontato un aneddoto sulle donne dell’est. “Guardi, una cosa assurda. Innanzitutto – ha spiegato – gli autori sapevano bene che io avrei raccontato quell’aneddoto, che peraltro non riguardava me ma un amico, in quale aveva ricevuto dalla sua donna come regalo a un menage a trois. Mi hanno trattato come se ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 11 agosto 2022) 81 anni appena compiuti e una carriera brillante alle spalle. Stiamo parlando dell’attore, che al Corriere della Sera ha riun’intervista in cui si è raccontato a cuore aperto: dai primi successi ai dissidi con i colleghi, fino alla sfera privata e sentimentale. L’allontanamento dalla tv diL’attore ha raccontato anche il suo allontanamento dalla tv. E la chiusura della trasmissione ‘Parliamone Sabato’, in cui lui si eraandare e aveva raccontato un aneddoto sulle donne dell’est. “Guardi, una cosa assurda. Innanzitutto – ha spiegato – gli autori sapevano bene che io avrei raccontato quell’aneddoto, che peraltro non riguardava me ma un amico, in quale aveva ricevuto dalla sua donna come regalo a un menage a trois. Mi hanno trattato come se ...

CorriereCitta : Fabio Testi: ‘La mia fidanzata mi ha lasciato per un giovanissimo’, chi è l’attuale compagna - Profilo3Marco : RT @Corriere: «Ho accettato di andare al Grande Fratello Vip per soldi: io vivo della mia pensione: 1.100 euro al mese» - Profilo3Marco : RT @Corriere: Fabio Testi: «La mia fidanzata mi ha lasciato per un ragazzino. Ferito dalle bugie su Fenech» - SoniaOranges : Fabio Testi: «La mia ultima fidanzata mi ha lasciato per un ragazzino. Ferito dalle bugie su Fenech» - UggeriRoberto : Il metodo di lavoro di Vittorio De Sica raccontato da Fabio Testi sul @Corriere -