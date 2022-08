Esibizione di pattinaggio - Cronaca - lanazione.it

(Di giovedì 11 agosto 2022) Laura Carnevale una protagonista importante, insieme a Luca Lallai, dela Massa Marittima lancia l'invito e si aspetta un numeroso pubblico per martedì alle 21 alla pista Polivalente di ...

... dela Massa Marittima lancia l'invito e si aspetta un numeroso pubblico per martedì alle 21 alla pista Polivalente di Valpiana dove si terrà l'diartistico degli ...Gaia Grimold i, 172 cm di altezza, occhi e capelli castani, praticaartistico a rotelle ... ha portato infatti su palco una strepitosain questa disciplina. Ha anche la passione ...Laura Carnevale una protagonista importante, insieme a Luca Lallai, del pattinaggio a Massa Marittima lancia l’invito e si aspetta un numeroso pubblico per martedì alle 21 alla pista Polivalente di Va ...CASTELNUOVO - La Settimana del Commercio festeggia la sua 39esima edizione con un programma nuovamente ricco come nell’era pre-Covid. Tanti appuntamenti ...