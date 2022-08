Elezioni: De Poli, 'da moderati risposte per chi altrimenti sceglie non voto' (Di giovedì 11 agosto 2022) Roma, 11 ago. (Adnkronos) - “La forza dei moderati esiste, al di là delle sigle: è una realtà culturale e valoriale che oggi è destinata solo a crescere. Oggi un sondaggio di Emg per Libero dice che siamo già al 3,5%. Il nostro linguaggio: impegni seri e concreti, non promesse o slogan. L'obiettivo: rispondere a quell'elettorato moderato che altrimenti rischia di rifugiarsi nell'area del non voto”. Così il senatore Udc Antonio De Poli. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 11 agosto 2022) Roma, 11 ago. (Adnkronos) - “La forza deiesiste, al di là delle sigle: è una realtà culturale e valoriale che oggi è destinata solo a crescere. Oggi un sondaggio di Emg per Libero dice che siamo già al 3,5%. Il nostro linguaggio: impegni seri e concreti, non promesse o slogan. L'obiettivo: rispondere a quell'elettorato moderato cherischia di rifugiarsi nell'area del non”. Così il senatore Udc Antonio De

