Elezione: Letta presenta simbolo lista al Comitato volontari Pd (Di giovedì 11 agosto 2022) Roma, 11 ago (Adnkronos) - Si svolgerà oggi alle 18.30, al Comitato volontari Pd in via di Portonaccio 23b a Roma, la presentazione del simbolo elettorale per le Politiche 2022. Con il segretario del Pd Enrico Letta parteciperanno, tra gli altri, Nicola Zingaretti, Roberto Gualtieri, Roberto Speranza ed Elly Schlein. Lo rende noto il Pd.

