“Dirottava i pazienti nella clinica privata ma intascava i soldi delle visite in ospedale” | professore condannato

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 11 agosto 2022) Prescritto il reato in Cassazione che nel corso dei giudizi era passato da peculato ad abuso d’ufficio, ma per un endocrinologo euniversitario a Pisa è arrivata una sentenza della Corte dei conti. Il camice bianco che, stando alle contestazioni,in una struttura sanitaria convenzionata ei compensi. I giudici contabili della Toscana hail medico, che insegnava all’Università di Pisa, a un risarcimento da 1 milione di euro. Nel verdetto, come riporta La Repubblica, si legge che nel periodo compreso tra il gennaio 2011 e l’agosto 2016 il medico avrebbe intascato ie “occultato il proprio doloso comportamento tra l’altro rendendo false dichiarazioni in sede di instaurazione dei ...