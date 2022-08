Dionisi fa sognare i tifosi del Napoli | l’ha detto sul futuro di Raspadori

(Di giovedì 11 agosto 2022) Il Sassuolo ha vissuto una movimentata sessione di mercato, che potrebbe non essere ancora finita. Nonostante l’importante cessione di Scamacca, sono arrivati acquisti importanti come Pinamonti e Álvarez. La questione più spinosa, ora, riguarda Giacomo, che sembra destinato a finire al. Riguardo il momento dei neroverdi si è espresso Alessio, tecnico del Sassuolo, ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. SassuoloObiettivi stagionali: “Il nuovo Sassuolo si difenderà meglio, questo è l’obiettivo. Certo, ora vincere in casa di Juve, Milan e Inter sarà quasi impossibile. Dovremo fare quei punti da altre parti”. Questione: “Adesso ci sono ancora tutti, no? Mi piacerebbe che il mercato si chiudesse prima dell’inizio del ...

Ricordiamoci le fatiche già di Raspadori da prima punta con(che infatti preferiva ... Un mister x in grado di farcidi nuovo.... e allora Giacomino dalla provincia di Bologna ha tutte le carte in regola perin grande. ... L'operazione con il Sassuolo è in salita, perchésta già per perdere il suo totem offensivo (...A inizio estate ci avevano avvertiti: potrebbero partire due big dal Sassuolo, bisogna metterlo in conto. Tutti allora pensavamo a Scamacca, che è poi effettivamente partito, e a Berardi, il suo ultim ...