Dieci parchi acquatici chiusi dai Nas | acqua contaminata da batteri fecali

Corriere : Blitz dei Nas nei parchi acquatici, chiuse 10 strutture: «Piscine piene di batteri e pericolose» - Piergiulio58 : “Piscine piene di batteri e cibo scaduto”: sigilli a dieci parchi acquatici. Blitz dei Nas: sequestrati oltre 250 k… - ledicoladelsud : Blitz dei Nas nei Parchi Acquatici, chiuse dieci strutture - nicolaPalumbo00 : RT @Corriere: Blitz dei Nas nei parchi acquatici, chiuse 10 strutture: «Piscine piene di batteri e pericolose» - SouzaEluam : RT @Corriere: Blitz dei Nas nei parchi acquatici, chiuse 10 strutture: «Piscine piene di batteri e pericolose» -

Strutture abusive o con acqua contaminata da batteri fecali: sono 10 iacquatici chiusi dai carabinieri dei Nas, che d'intesa con il Ministero della Salute, hanno eseguito una campagna di controlli in tutta Italia tra luglio ed agosto, ispezionando 288 strutture. ...L'operazione, disposta dal sindaco Dante De Capitani, ha coinvolto anche idi Garlate. Gli ... Nel corso dei controlli sono stati controllati anchepadroni di cani, risultati in regola con ...LATINA – I Carabinieri dei NAS, d’intesa con il Ministero della Salute, hanno eseguito una campagna di controlli che ha riguardato parchi acquatici e piscine destinate ad uso ricreativo con l’obiettiv ...We use technology such as cookies on our site to collect and use personal data to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Tra luglio e agosto i Carabi ...